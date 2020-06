Diese Läden öffnen im Kubus

Aalen. Im Aalener Kubus tut sich einiges. Matthias Bieber, beim Eigentümer Turi verantwortlich für das Einkaufszentrum, erklärt die Änderungen.

„Auf die Eröffnung des Trendstores folgen bald schon zwei weitere. Im Juli wird die Fläche gegenüber der Drogerie Rossmann im Erdgeschoss an Doina übergeben. Herr Schenn, der bereits in Augsburg, Senden, Heidenheim, Crailsheim und Heilbronn Geschäfte mit rumänischen Spezialitäten betreibt, freut sich auf den Standort in Aalen“, sagt Bieber. „Die Situation im Kubus ist perfekt für uns. Wir sind sicher, dass unser Angebot zur Attraktivität