Forst BW zersägt Pläne für Braunenberg-Drachenrampe

Aalen-Wasseralfingen

Viele Menschen wollen sie, Forst BW aber nicht – die Aussichtsplattform am Braunenberg. Dort, wo früher die Drachenrampe stand und heute eine Bank. Ein malerischer Ort mit fantastischem Panoramablick, tief verwurzelt in den Erinnerungen der Bevölkerung.

Forst BW (gibt es in der Form erst seit 1. Januar) ist Eigentümerin des Areals, vertreten durch den Forstbezirk Ostalb mit Sitz in Königsbronn-Itzelberg. Jetzt das Machtwort: „Die im Raum stehenden Planungen zum Bau einer Aussichtsplattform lehnen wir nach Rücksprache mit der Betriebsleitung Forst BW ab“, heißt es in einem Schreiben