Badespaß nur noch mit E-Ticket

Freibadsaison Unter strengen Corona-Auflagen öffnet am kommenden Montag, 15. Juni, das Ellwanger Naturfreibad Kressbachsee.

Ellwangen

Für alle Badebegeisterten eine erfreuliche Nachricht: Ab kommenden Montag, 15. Juni, ist das Naturfreibad Kressbachsee wieder geöffnet. Allerdings gelten aufgrund der Corona-Pandemie strenge Auflagen. Unter anderem wird der Zutritt nur mit einem maximal drei Tage zuvor gelösten E-Ticket möglich sein, was in sozialen Netzwerken schon vorab für die eine oder andere Diskussion sorgte. Vorab sei verraten: Vieles ist nicht so kompliziert wie es manchen erscheint.

„Der Rasenmäher ist grad aus!“ konnte Stefan Powolny, Geschäftsführer der Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen (VuB), zum Auftakt des Pressegesprächs