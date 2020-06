Frage der Woche: Haben Sie Angst vor einer zweiten Corona-Welle?

Aalen. Von einem Ende der Corona-Pandemie wird noch nicht gesprochen. Doch in den Städten herrscht fast wieder Normalität. Zumindest normalisiert sich der Alltag Stück für Stück. Noch 20 akftive Fälle im Ostalbkreis meldete das Landratsamt am Freitag. Gastronomien empfangen wieder Besucher - auch Kneipen dürfen wieder öffnen. Ab Montag wird es wieder mehr Unterricht an den Schulen geben. Die aktuelle Lage in Baden-Württemberg versuchen wir in unserem Ticker zusammenzufassen.

Wir haben Aalener Passanten gefragt, ob sie sich vor einer möglichen zweiten Corona-Welle fürchten und wie sie sich