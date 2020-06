Der schnelle Strom für unterwegs

Elektromobilität Die EnBW ODR betreibt das größte Netz an Ladesäulen in der Region. Wie es derzeit um die Abdeckung und Auslastung bestellt ist.

Ellwangen

Insgesamt 65 Ladesäulen mit 108 Ladepunkten betreibt die EnBW ODR mit Sitz in Ellwangen bereits in der Region Ostwürttemberg. Damit ist sie wichtiger Bestandteil des größten und besten Netzes für die mobile Stromversorgung von Elektrofahrzeugen in Deutschland. Dies wurde der EnBW nun von unabhängigen Testern bestätigt. Zur Einordnung: das gesamte Saarland verfügt derzeit über 91 Ladesäulen, Mecklenburg-Vorpommern über 146.

Analog zum bekannten Mobilfunknetztest unternahm die Fachzeitschrift „Connect“ nun den ersten deutschen Elektromobilitäts-Test. Sieger wurde die EnBW mit ihrem Angebot „EnBW mobility+“.