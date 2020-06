Riesen-Behälter entsteht in Neuhof

Aalen. Der Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe investiert mit einem Neubauprojekt in die Versorgungssicherheit beim Trinkwasser. Ein Wasserhochbehälter in Neuhof wird neu errichtet. Jetzt ist ein Meilenstein des Vorhabens erreicht: Die Rohre für den Behälter wurden mit einem Schwertransport angeliefert und per Schwerlastkran herabgesetzt. Der stellvertretende Vorsitzende der Rombachgruppe und Bürgermeister von Abtsgmünd, Armin Kiemel, Dewangens Ortsvorsteherin Andrea Zeißler und e der Geschäftsführer der Rombachgruppe, Erich Bareiter, nahmen die Lieferung in Empfang.

Der neue Wasserhochbehälter wird in Röhrenbauweise mit glasverstärktem