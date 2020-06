Berührender Neustart der Orgelmusik zur Marktzeit

Kirchenmusik Die beliebte Reihe in der Stadtkirche startet nach drei Monaten coronabedingter Pause mit einem „Mann des Übergangs“.

Aalen

Endlich wieder Marktmusik! Nach dreimonatiger coronabedingter Pause startete die beliebte Konzertreihe am Samstagmorgen erneut. Dank der geräumigen Stadtkirche fanden alle Besucher Platz, auch wenn nun vieles anders ist: Desinfizieren am Eingang, Maskenpflicht, Abstand halten beim Betreten und Verlassen der Kirche und markierte Plätze in jeder zweiten Bankreihe.

„Ich darf Sie heute nach langer Abstinenz wieder begrüßen. Es ist gut, dass wir wieder zusammen sein dürfen“, sagte Dekan Ralf Drescher. Er ermutigte dazu, trotz Regeln und Vorschriften zuversichtlich zu sein: „Freuen wir uns an dem, was gerade geht.“