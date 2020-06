Pfarrer Golla verlässt Wasseralfingen

Aalen-Wasseralfingen. Pfarrer Harald Golla wechselt von Wasseralfingen in den Virngrund. Golla wird neuer Leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Virngrund (Dekanat Ostalb). Dort ist er fortan für die Kirchengemeinden St. Vitus in Jagstzell, St. Jakobus in Hohenberg und Zur Schmerzhaften Mutter in Rosenberg zuständig. In dieser Seelsorgeeinheit war einst der Künstlerpfarrer Sieger Köder (1925-2015) 20 Jahre lang tätig.

Der genaue Zeitpunkt des Wechsels werde im Hinblick auf die Erfordernisse in den Seelsorgeeinheiten im Zuge der Corona-Krise noch festgelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der Diözese.