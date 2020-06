Kinder zur Erholung schicken

Aalen. Die Caritas Ost-Württemberg bietet seit über 40 Jahren in den Sommerferien Kindererholung in Tirol an. „Normalerweise wären wir jetzt schon auf der Zielgeraden mit der Organisation und den Anmeldungen der Kinder“, sagt Pirmin Heusel, der im Caritas-Zentrum Aalen federführend die Ferienmaßnahme organisiert. „Wir hatten in der Region Ostwürttemberg bis zum 1. März bereits rund 50 Anmeldungen für unsere diesjährige Kindererholung, und das Betreuerteam war auch schon so gut wie vollzählig.“ Durch die Corona-Pandemie sei die weitere Organisation vorerst eingestellt worden, berichtet Heusel.

In den vergangenen