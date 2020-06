Nur Coronakrise hat Amelie ausgebremst

Amelie Fischer, 13-jährige Neunstädterin, die in der Jugend beim TSV Untergröningen an der Platte steht, beweist ihr Tischtennistalent in der Damen-Regionalliga bei der TTG Süßen

Amelie Fischer zählt zu den Nachwuchshoffnungen in Deutschland. Sie war vor der Saison aus der Damen-Verbandsligamannschaft des TSV Untergröningen zur Regionalligamannschaft der TTG Süssen gewechselt. Es war ein spannender Schritt, da Amelie mit ihrem Wechsel zur TTG Süssen die Oberliga übersprungen hat und somit eine Erfolgsprognose sehr schwierig war. In der Regionalliga standen ihr Mannschaften wie die DJK Sportbund Stuttgart, DJK Offenburg oder auch die