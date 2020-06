Spenden für das Hilfsprojekt in Burkina Faso

Hüttlingen. Eine Spende über 500 Euro hat Harald Minder, Inhaber von Minder Orthopädie Schuhtechnik in Hüttlingen, an Christel Trach-Riedesser von der Initiative Burkina Faso übergeben. „Mit dem Geld werden wir Saatgut kaufen und über unsere Mitarbeiter vor Ort an Bewohner der Orte Varodouga und Bobodiulassu in Burkina Faso übergeben, damit sie selbst anbauen können“, berichtete Christel Trach-Riedesser. Auch infolge der Corona-Pandemie sei dort – wie in vielen Ländern Afrikas – eine große Hungersnot zu erwarten.

„Diese Initiative sorgt für Hilfe zur Selbsthilfe in diesem armen Land und wir unterstützen