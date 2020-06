Neue Klassenräume, neuer Chemiesaal

Schulbau Der vierte Bauabschnitt an der Friedrich-von-Keller-Schule hat begonnen. Welche Maßnahmen im einzelnen geplant sind und wie sie finanziert werden.

Abtsgmünd

Der Umbau und die Erweiterung der Friedrich-von-Keller-Schule ist ein Großprojekt, das seit 2016 in mehreren Bauabschnitten umgesetzt wird. Mit dem Bauabschnitt 4A soll nun die Infrastruktur des Bestandsgebäudes tiefgreifend saniert werden, um dem neusten Stand der Technik und aktuellen Brandschutzanforderungen zu entsprechen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Abtsgmünd. Bis 2022 werden in mehreren Bauabschnitten Klassenzimmer, Flure und die dazugehörigen technischen Installationen erneuert.

Die Abtsgmünder Schule wurde in den vergangenen Jahren mehrfach erweitert, darunter um vier neue Klassenzimmer, eine Mensa