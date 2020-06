Neresheim begrüßt neuen Stadtpfarrer

Neresheim

Mit einer feierlichen Investitur in der Neresheimer Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt wurde am Sonntag der neue Pfarrer der katholischen Gesamtseelsorgeeinheit, Klaus Wolfmaier, von Dekan Robert Kloker in sein Amt eingeführt. Wegen der Corona-Einschränkungen konnten nur rund 25 Personen Mitglieder der Kirchengemeinderäte, Pfarrer und andere Mandatsträger anwesend sein. Die Gläubigen in Neresheim und den ehemaligen Wirkungskreisen Wolfsteiners konnten den Gottesdienst per Livestream verfolgen.

Dekan Robert Kloker stellte den 56-jährigen Pfarrer, der zuletzt zwölf Jahre in Bussen gewirkt hatte, in einer launigen Eröffnung vor.