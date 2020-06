Wie Ohmenheim Durchreisenden gefallen will

Neresheim-Ohmenheim. Mit Kosten von knapp drei Millionen Euro ist die umfassende Sanierung der Ohmenheimer Schlossstraße und Hohlgasse das derzeit größte Projekt in der Gesamtstadt Neresheim, die Ende Oktober 2020 fertig sein soll. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung besichtigte das Ohmenheimer Gremium die Baustelle. Nicht nur die baldige „neue“ Schlossstraße werte das Dorf auf; auch die beiden Grünflächen in der Schlossstraße selbst werden attraktiv und interessant gestaltet, meinten die Ortschaftsräte.

Stadtbaumeister Bernd Wengert und Ortsvorsteher Manfred Reimer erläuterten den derzeitigen Stand: Die Sanierung der