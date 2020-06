Lothar Schell feiert den 70.

Aalen. Generationen von Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern kennen ihn. In Stadt und Land ist er zudem als Reporter der SchwäPo bestens bekannt: Lothar Schell. An diesem Montag feiert der pensionierte Sonderpädagoge und Journalist seinen 70. Geburtstag. Geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist der Jubilar in Aalen. Seine berufliche Laufbahn als Lehrer startete der waschechte Aalener 1974 als Grund- und Hauptschullehrer an der damaligen Pestalozzi-Schule in der „Ritterkiste“ im Herzen der Kocherstadt. Von 1977 bis 1979 absolvierte Schell an der PH Reutlingen ein zweites Studium. Sonderpädagogik, im Aufbaustudium.