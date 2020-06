Studium? Jetzt online schnuppern

Aalen. Das erste komplett digitale Semester an der Hochschule Aalen ist in vollem Gange. Eine gute Gelegenheit für Studieninteressierte, einen Einblick in den Ablauf und die Inhalte einer Vorlesung zu bekommen. In Video-Chats mit Studierenden gibt es Infos aus erster Hand.

Schnuppervorlesungen: Ortsungebunden und mit wenig organisatorischem Aufwand können Studieninteressierte in ausgewählte Online-Vorlesungen reinschnuppern. Das Programm: www.hs-aalen.de/schnuppervorlesungen. Anmelden kann man sich über ein Online-Formular und erhält dann Zugang zu den gewünschten Vorlesungen.

Frag uns Studierende: Bis zum 19. Juni stehen Studierende