Urlaub machen vor der Haustür

Freizeit Besuche am Meer sind in diesem Jahr nur eingeschränkt möglich. Doch auch die Seen in der Region haben einiges zu bieten. Eine Übersicht über Wasserqualität und mehr.

Aalen

Der Sommerurlaub und damit verbundene Besuche am Meer fallen für viele Menschen in diesem Jahr aus. Darüber hinwegtrösten können die zahlreichen Seen in der Region, an denen Besucher ebenfalls entspannen können. Diese bieten darüber hinaus viele weitere mögliche Freizeitaktivitäten. Und: Alle weisen eine hervorragende Wasserqualität auf, wie die aktuelle Badegewässerkarte des Lands Baden-Württemberg zeigt.

Plüderhausener See: Die Grundwasserquellen in dem rund vier Hektar großen See liefern auch bei langen Hitzeperioden frisches Wasser. Im See sind vier Badestege angebracht,