Was die Gartenschau gekostet hat

Schwäbisch Gmünd. Die Stadt Gmünd hat 2,73 Millionen Euro ausgegeben, um Veranstaltungen zur Remstal-Gartenschau durchzuführen. Eingenommen hat die Stadt bei diesen Veranstaltungen etwa 2,594 Millionen Euro. Dadurch ergibt sich ein Defizit in Höhe von etwa 140 000 Euro. Dieses Defizit entstand durch geringere Einnahmen als geplant. Dies begründet die Stadt so: Viele Besucher hätten die Angebote wahrgenommen, ohne Eintritt zu bezahlen. Zudem hätten viele Besucher sich mit einer Remstal-Card Zutritt ohne Tagestickets gesichert. Über all dies informiert die Stadtverwaltung an diesem Mittwoch den Gemeinderat. Die Remstal-Gartenschau habe