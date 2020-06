Auracher bleibt ein „Blauer“

Es sind zwei Neuzugänge, die die Konkurrenz in Staunen versetzt haben. Der TSV Essingen hat den Kapitän und Vizekapitän der Stuttgarter Kickers verpflichtet: Patrick Auracher (30) und Tobias Feisthammel (32) sind zwei Abwehrspieler, die für die Verbandsliga außerordentliche Qualitäten mitbringen. In Zahlen liest sich das so: Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Feisthammel bringt die Erfahrung von 76 Zweitliga-, 70 Drittliga- und 151 Regionalligaspielen mit. Bei Auracher sind es 51 Drittliga- und 147 Regionalspiele.

Für Tobias Feisthammel kommt es in Essingen zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Patrick Funk. Die beiden haben