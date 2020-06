Bündnis fordert: „Rotlicht aus“

Kampagne Bis zum 30. Juni wird in Bussen plakatiert. Das Bündnis gegen Menschenhandel kämpft gegen Prostitution.

Aalen. „#ROTLICHTAUS und wir möchten, dass es auch so bleibt!“ Diese Botschaft transportieren zwei Wochen lang die Busse der OVA, OK.go und STADTBUS im Ostalbkreis mit Plakaten. Ins Leben berufen haben die Kampagne #Rotlicht aus! der Landesfrauenrat Baden-Württemberg und der Verein „sisters“. Viele Organisationen schlossen sich dem an – darunter auch das ostalbweite Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution. Sie alle kämpfen gegen Prostitution in Deutschland und für ein Verbot von Sexkauf.

Die Kontaktstelle Solwodi in Schwäbisch Gmünd hatte die Kampagne 2016 vorgestellt. Das Ostalb-Bündnis gegen