Italienische Kaffeekultur und Kuchen vom Härtsfeld

Nattheim-Auernheim Es ist ein Fleckchen zum Verlieben geworden. Im Hinterhof ihres Geburtshauses in Auernheim in der Johann-Reiter-Straße hat Regina Werner mit Ehemann Thomas Winger und den Töchtern Franziska, Maria und Annika ein heimeliges Hofcafé eingerichtet. „Gute Zeit“ heißt es und ist vorerst jeden Samstag und am ersten Sonntag im Monat jeweils am Nachmittag geöffnet. „Wir schauen einfach mal, was daraus wird“, blickt Regina Werner voll Freude in die Zukunft.

Der Traum vom eigenen Café lebt schon lange in den beiden. Konkret wurde es 2018 bei einem Italien-Urlaub. Doch die Grundlage war viel banaler: Kurz