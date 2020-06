Keine Reichsstädter Tage – was dann?

Innenstadt Das traditionelle Aalener Stadtfest ist unter der Einhaltung der Corona-Richtlinien in diesem Jahr nicht denkbar. Welche Alternativen OB Thilo Rentschler vorschlägt und was die Vereine meinen.

Aalen

Müssen die Reichsstädter Tage in diesem Jahr coronabedingt ins Wasser fallen? Darauf gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine eindeutige Antwort. Klar ist nur: Das traditionelle Stadtfest, wie man es kennt, wird es in dieser Form in diesem Jahr nicht geben.

Nach dem von der Regierung verordneten „Aus“ für Großveranstaltungen – vorläufig bis zum 31. August dieses Jahres – mussten viele Aalener Feste bereits gestrichen werden: darunter das Internationale Festival, die Kulinarische Meile, die Wasseralfinger Tage und die Bärentage Unterkochen.

Indes: Gegen eine kategorische Streichung der Reichsstädter Tage,