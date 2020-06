Marius Funk verhindert den Sieg des FCH

Verhindert ein Unterkochener Torhüter am Ende den Aufstieg des FC Heidenheim? In seinem erst dritten Zweitligaspiel überhaupt parierte Fürths Torhüter Marius Funk (Bruder des Ex-Profi Patrick Funk) einen Abschluss von Denis Thomalla in der Nachspielzeit ganz stark mit dem Fuß. Die Elf von Trainer Frank Schmidt wartet nach dem 0:0 bei Greuther Fürth nun seit fünf Spielen auf einen Dreier in der Fremde.

Glück hatten die Heidenheimer am Ende dennoch. Denn auch der HSV spielte nur unentschieden - 1:1 zuhause gegen Osnabrück. Somit haben die Heidenheimer weiterhin zwei Punkte auf den HSV Rückstand. Am Sonntag kommt es in der Voith-Arena zum