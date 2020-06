Hofen freut sich auf neue Parkbänke

Freizeit Was Franz-Xaver Ladenburger moniert und was wilder Müll damit zu tun hat.

Aalen-Hofen. Groß ist die Freude des Hofener Ortsvorstehers Christian Wanner über die städtische Zusage, in der erholungsträchtigen Landschaft rund um Hofen einige Parkbänke aufstellen zu dürfen. „Es können auch Holzliegen eines Aalener Herstellers oder Holztische mit Bänken sein“, ergänzte der städtische Baubürgermeister Wolfgang Steidle. Gerade jetzt, so Wanner, sei der richtige Zeitpunkt dafür, „da sich coronabedingt viele Menschen entscheiden werden, ihren Urlaub in der Heimat zu verbringen“.

Wanner rief die Ortschaftsräte dazu auf, sich bis zur nächsten Sitzung Gedanken über geeignete Stellen zu machen.