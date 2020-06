Neues Wohnen am Eichholzweg

Aalen-Hofen. „Hofen hat einen enormen Bedarf an Bauplätzen – vor allem für junge Familien im Ort.“ Mit dieser Feststellung leitete Aalens Baubürgermeister Wolfgang Steidle in der jüngsten Ortschaftsratssitzung die Vorstellung eines neuen kleinen Baugebiets am Eichholzweg ein.

Dieses künftige kleine Baugebiet liegt auf der östlichen Seite des Eichholzwegs und wird im Süden begrenzt von der Dorfstraße. „Das Baugebiet befindet sich schon seit Längerem in der Diskussion. Jetzt versuchen wir, es so schnell wie möglich zu realisieren“, versprach Steidle. Vor fünf Jahren