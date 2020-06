Pfeifles Schmunzel-Anekdoten statt Straßenfest

Aalen-Wasseralfingen. Coronabedingt müssen leider auch die traditionellen Wasseralfinger Festtage in diesem Jahr ausfallen. Zumindest in ihrer gewohnten For . Denn: Nach dem Beschluss der Bundesregierung und der Länder vom 15. April dieses Jahres sind Großveranstaltungen „mindestens“ bis zum 31. August dieses Jahres untersagt. Der Wasseralfinger Stadtverband für Sport und Kultur macht das Beste aus der Situation: Unter dem Titel „K(l)eine Wasseralfinger Festtage“ lädt er am Freitag, 26. Juni, 19.30 Uhr zur Lesung des Aalener Alt-OB Ulrich Pfeifle aus seinem Buch „Wenn ich’s nicht selbst