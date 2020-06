Schaut die Union in die Röhre?

Potenzielle Absteiger werden für eine schlechte Leistung belohnt. Andere, die eigentlich eine tolle Leistung gebracht haben, werden bestraft. Auf diesen Nenner bringt Armin Peter den Beschlussantrag des Württembergischen Fußballverbandes, die Saison abzubrechen, keine Mannschaft absteigen zu lassen und den Zweitplatzierten ihre Chance zu nehmen, über die – vor der Saison ausgesprochene – Relegation in die nächsthöhere Liga aufzusteigen.

Ob es tatsächlich so kommt, darüber entscheiden die Delegierten der Fußballbezirke in diesen Tagen über einen außerordentlichen Verbandstag per Online-Stimmabgabe. Ausgezählt wird am Samstag.