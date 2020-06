Technologiezentrum erhält Geld vom Bund

Hochschule Was die Förderung für die Forschung Optischer Technologien bedeutet.

Aalen. Ein Schwerpunkt am Zentrum für Optische Technologien (ZOT) an der Hochschule Aalen ist der 3-D-Druck von optischen Komponenten. Jetzt kann die Geräteinfrastruktur am ZOT um ein neues Nanoimprint-Lithografiesystem erweitert und dadurch die Nanowelt für die Funktionalisierung optischer Komponenten erschlossen werden. Dafür stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Mit dem Förderprogramm „FH-Invest“ ermöglicht das Ministerium Fachhochschulen, strategische Investitionen in Forschungsgeräte und -anlagen zu tätigen. Ziel ist es dabei, starke Forschungsbereiche mit modernster