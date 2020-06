Beratung zu Stadtfest vertagt

Veranstaltungen OB Thilo Rentschler und die Gemeinderäte wollen das Ergebnis der neuen Corona-Beratungen in Bund und Land abwarten.

Aalen

Auf ihre Reichsstädter Tage, auf das schillernde Stadtfest mit tausenden Besucherinnen und Besuchern müssen die Aalener in diesem Jahr verzichten. Coronabedingt. Das war der Stadtverwaltung und den Vereinen schon klar, bevor am Mittwoch aus der Corona-Runde im Kanzleramt die neue Nachricht an die Öffentlichkeit drang, dass bestimmte Großveranstaltungen wie Stadt- und Volksfeste, wie Wein- und Straßenfeste bis „mindestens Ende Oktober“ verboten bleiben sollen.

Ursprünglich wollte OB Thilo Rentschler am Mittwoch im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss die Bereitschaft für alternative Festlichkeiten