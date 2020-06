Kultursommer mit vier Konzerten in Mögglingen

Mögglingen. Um der wegen Corona derzeit nicht vorhandenen Kulturlandschaft in Mögglingen auf die Beine zu helfen, hat sich der Liederkranz Mögglingen zu einem Kultursommer am „JuCa“ entschlossen – unter Maßgabe der gerade gültigen Corona-Bestimmungen. Am „JuCa heißt“: vor dem „JuCa“ im Freien auf dem Platz am Westsidepark.

Was wird geboten?

Vier hoffentlich laue Sommerabende voller Musik: Beginnen werden Sandra Schöne und Patrick Schwefel am Samstag, 11. Juli, auch bekannt unter dem Namen „Vocal Affair“. Mit zweistimmigem Gesang und Gitarre oder Piano-Begleitung bringen diese bekannte