Wie Aalen smart werden will

Digitalisierung Die Stadt stellt gemeinsam mit Heidenheim einen Förderantrag für das Projekt „Smart Cities made in Germany“. Das verbirgt sich dahinter.

Aalen

Aalen will smart werden, die Digitalisierung vorantreiben – das ist nichts Neues. Was neu ist: Die Kocherstadt macht gemeinsame Sache mit Heidenheim. Fünf Maßnahmen wollen die Kommunen unter dem Motto „#AA-HDHGemeinsamDigital“ voranbringen. Dazu stellen die Städte einen Förderungsantrag im Bundesministerium für das Modellprojekt „Smart Cities made in Germany“.

Am vergangenen Mittwoch wurde das Gemeinschaftsprojekt den Mitgliedern des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses vorgestellt.

Worum geht’s? Der Bund fördert laut Sitzungsvorlage die digitale Umrüstung der Kommunen.