Corona-Studie: Kleiner Test mit großen Folgen

Gesundheit Familie Schinko hat an der Corona-Studie des Landes teilgenommen. Sie freuen sich über das Ergebnis und die Kita-Öffnung.

Aalen-Hofherrnweiler

Keine Antikörper. So lauten die Testergebnisse. Weder in den Blutproben von Norbert Schinko, noch in denen seines fünfjährigen Sohnes Elias wurden Antikörper gegen das Sars-CoV-2-Virus gefunden. „Für uns ist das ein positives Ergebnis“, resümiert der Familienvater. „Es wird deutlich, dass die Kinder kein tragendes Element der Infektionskette sind und damit auch kein erhöhtes Risiko im gesellschaftlichen Umgang darstellen.“

Nicht nur die Eltern Desiree und Norbert Schinko sind froh, was dieses Ergebnis in Baden-Württemberg nach sich zieht. Nämlich die vollständige Öffnung der Kitas, wie Kultusministerin