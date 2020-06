Neuer Glanz für alten Hahn-Brunnen

Dorfverschönerung In Trochtelfingen wurde der Brunnen, der an den Mäzen Hermann Hahn erinnert, auf Vordermann gebracht. Nun fehlen nur noch Wasser und ein neuer Aufsatz.

Der Hermann-Hahn-Brunnen in Trochtelfingen erstrahlt in neuem Glanz. Nachdem das Kleinod in den vergangenen Jahren zusehends verwilderte, wurde es nun fast aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Fast deshalb, weil das für einen Brunnen typische Wasser noch fehlt. Grund ist zum Einen, dass die Wasserleitungen zu marode sind, um Wasser durchzulassen, zum Anderen ist der Brunnen an das öffentliche Wassernetz angeschlossen und dies würde zu teuer. Ortsvorsteher Johann Schüle freut sich trotzdem, dass dieses Denkmal wieder ansehnlich ist. „Das sind wir unserem Mäzen schuldig,“ sagt er.

Der Brunnen wurde vom Moos befreit, das