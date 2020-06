Künftig Tempo 30 im Rohrwang

Aalen

Für den motorisierten Verkehr sowohl in der Anton-Huber-Straße als auch im Stadionweg gilt künftig Tempo 30. Das hat der städtische Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Den Grünen ging die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Anton-Huber-Straße nicht weit genug. Für die Grünen beantragte Thomas Battran eine Reduzierung auf Tempo 20. Doch schließlich einigte man sich auf einen Vorschlag des CDU-Fraktionschefs Thomas Wagenblast: auch in der Anton-Huber-Straße zunächst Tempo 30 einzuführen. Und in den nächsten Jahren zu beobachten, wie sich der Verkehr dort entwickelt,