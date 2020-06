„So ist kein Training für Spitzensportler möglich“

Am Mittwoch hat das Hirschbachbad als erstes für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet – in den vergangenen Tagen wurde es bereits für Vereinstraining genützt. Vor allem von Schwimmern der Aalener Sportallianz (ASA) und des SC Delphin (SCD). Auch der Betrieb der Freibäder unterliegt strikten Corona-Beschränkungen, vor allem hinsichtlich der Personenzahl, die sich gleichzeitig im Bad und besonders in den Becken aufhalten dürfen.

Nach der Corona-Verordnung des Landes dürfen auf die acht Bahnen des Schwimmerbeckens nur 64 Personen gleichzeitig, ins zweite Becken 100 und ins Kinderbecken 20 Personen. Insgesamt dürfen sich 400 Personen