„Die Koordination aller Schulen ist unmöglich“

Aalen. In der jüngsten Sitzung des Kultur-, Bildungs- und Finanzausschusses warf der Grüne Ralf Meiser der Stadtverwaltung als Schulträger Versäumnisse im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs nach der Corona-Krise vor. Unter anderem, so Meisers Vorwurf, fehle es an Koordination seitens des Rathauses. Jede Schule mache, was sie wolle.

Diesem Vorwurf treten nun Karl Frank und Michael Weiler als geschäftsführende Schulleiter der Aalener Schulen in einer gemeinsamen Pressemitteilung entgegen: Von Anfang an hätten „regelmäßig Gespräche zwischen der Stadt als Schulträger und den Schulen“ stattgefunden, heißt