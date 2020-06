Experiment Schotterbeet im Sebastiansgraben

Ellwangen

Manche Passanten reiben sich verwundert die Augen, wenn sie am Sebastiansgraben das eigenartig Kiesbeet sehen: Hatten sich nicht zahlreiche Politiker und Umweltschützer gegen Steingärten ausgesprochen, weil sie kaum Lebensraum für Insekten und Pflanzen bieten? Und jetzt macht die Stadt dasselbe?

In der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend in der Stadthalle erklärte Bauhofleiter Alexander Renschler, was es damit auf sich hat: Die Anlage ist ein Versuch der Stadtgärtnerei, Ökologie und Ökonomie zusammen zu bringen. Nur die obere Schüttung besteht aus Granitsplitt. Darunter befindet sich humoser Boden, in den verschiedene