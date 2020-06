So kommen die Daten schon bald schneller auf PC und Tablet

Technik Die letzten weißen Flecke in der Stadt sollen verschwinden. 21,5 Millionen Euro für Glasfaserkabel. Stadt nutzt Förderprogramm.

Schwäbisch Gmünd

Wenn sich der Computer beim Versand einer E-Mail mit Bildern im Anhang so richtig Zeit lässt, dann liegt das vielleicht am Standort. Ein weißer Fleck auf der Karte der Netzversorgung. Nun schafft die Stadt Schwäbisch Gmünd millionenschwere Abhilfe. „Wir nutzen dafür das Förderprogramm „Weiße Flecke“ von Bund und Land, erhalten für die Vorhaben 90 Prozent der Kosten erstattet“, sagt der Leiter der Wirtschaftsförderung, Alexander Groll, der in Sachen Digitalisierung auf seine Stellvertreterin Laura Ehinger setzt.

