Die Sorgen und Nöte der Bürger

Ortschaftsrat In Hülen geht es in der Bürgerfragestunde um mehr Beteiligung und ums Bauen.

Lauchheim-Hülen. Viele Bürger nutzten in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats Hülen die Gelegenheit ihre Sorgen und Nöte los zu werden.

Steinbruch: „Die schütteln uns zurzeit gehörig durch“, äußerte sich Rudolf Schneider und meinte damit den Steinbruch in Hülen. Die gehäufte Anzahl an Sprengungen führten am südlichen Ortsende zu erheblichen Erschütterungen. Schneider möchte deshalb die Ortschaftsräte sensibilisieren, bei einer eventuellen Ausweitung des Abbaugebiets mit Genehmigungen umsichtig zu verfahren.

Beteiligung: Schon bei der Teilnahme am Projekt „Leben in zukunftsfähigen Dörfern“ haben sich