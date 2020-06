Naturerlebnisbad öffnet – unter Vorbehalt

Hüttlingen. Das Naturerlebnisbad in Niederalfingen musste bislang coronabedingt geschlossen bleiben. In der jüngsten Gemeinderatssitzung verkündete Bürgermeister Günter Ensle nun, dass das Bad am Freitag, 10. Juli, wieder geöffnet werden soll – wenn die Voraussetzungen stimmen.

Laut Gesundheitsamt sei das Wasser in dem Naturbad genauso hygienisch wie das in konventionellen Bädern. „Wir haben aber auch dieselben Probleme und Auflagen, wie andere Bäder“, ergänzt Ensle. Man treffe zur Zeit die Vorbereitungen für die Umsetzung und stehe mit dem Gesundheitsamt in Kontakt.

Demnach werde der Ticketverkauf nur online stattfinden.