Investor setzt neuen Impuls an der Ostrampe der Hochbrücke

Aalen

Die Stadt Aalen hat einen Investor an der Hand, der unmittelbar neben der Ostrampe der Hochbrücke bauen will; im Areal zwischen Bäckerei Eymann und Spielplatz. Dort, wo heute noch das weiße Haus Alte Heidenheimer Straße 20/1 steht.

Geplant ist ein mehrgeschossiges Gebäude, primär für Büronutzung. „Untergeordnet wird auch Wohnen in Erwägung gezogen“, berichtete Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle den Mitgliedern des Gemeinderatsausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST).

Dazu muss man wissen: Das Areal grenzt unmittelbar an eine der kniffligsten Verkehrsstellen Aalens: an das Nadelöhr in der Hirschbachstraße