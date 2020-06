Neue DRK-Leitstelle für Aalen

Aalen

Das DRK will in Aalen eine neue, eine größere und den aktuellen technischen Voraussetzungen angepasste Rettungsleitstelle bauen. Das Baugrundstück ist bereits ermittelt – es handelt sich um die freie Grünfläche zwischen Bischof-Fischer-Straße und Parkstraße im Greut; in Sichtweite zum bestehenden Rettungszentrum.

Weil für das Vorhaben eine Bebauungsplanänderung nötig ist, hat Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle in öffentlicher Sitzung die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik (AUST) erstmals über das Vorhaben informiert.

Warum eine neue Leitstelle nötig ist, erläuterten DRK-Kreisgeschäftsführer