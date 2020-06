Noch kein Urteil in der Grünen-Klage

Aalen. In der Grünen-Klage gegen die Aalener Verwaltungsspitze ist es am Freitag bei der zweistündigen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart noch zu keinem Urteil gekommen. Wie der SchwäPo zugetragen wurde, hat das Gericht einen aus Sicht der Stadt akzeptablen Kompromissvorschlag formuliert. Demnach hätte die Stadtverwaltung einzuräumen, dass sie damals in der Causa Cord Müller den Gemeinderat tatsächlich nicht ausreichend informiert habe.

Allerdings, so ist zu hören, hätten die Grünen diesen Vorschlag in der Gerichtsverhandlung am Freitag abgelehnt, weil sie in dieser Sache ein Urteil erwirken wollen.

