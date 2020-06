Ferien in Leinroden mit Einschränkung

Aalen. Der Kirchengemeinderat der Evangelischen Kirchengemeinde Aalen hat in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass auch in diesem Jahr eine Ferienbetreuung im Ferientagheim Leinroden durchgeführt werden soll – bei einem gleichbleibenden positiven Verlauf der Covid-19-Pandemie

Dekan Ralf Drescher stellt dazu fest: „Die Entscheidung musste wegen den Corona-Einschränkungen bis zu diesem Zeitpunkt aufgeschoben werden. Jetzt haben die Verordnung der Landesregierung und die Empfehlung der Waldheim AG diesen Schritt ermöglicht.“

Grundlage der Entscheidung sei im Übrigen die detaillierte und überzeugende Planung