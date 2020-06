„Seehunde“ – von 16 kamen nur zwei zurück

Aalen. In Kiel 1944 geboren, wurde Bernd Bauditz über eine berufliche Station in Berlin 1964 ein Aalener: als Abteilungsleiter der damals im Proviantamt angesiedelten Firma Pelo-Pilz und später als Geschäftsführer der Heidenheimer Niederlassung von Rudolf Thanner. Immer noch hütet er stolz ein seltenes Relikt seines verstorbenen Vaters Heinz: ein in Holz geschnitztes Modell eines „Seehunds“. So hießen die Zwei-Mann-U-Boote, die noch in den letzten Kriegsmonaten als letztes Aufgebot der U-Bootwaffe gegen die Alliierten eingesetzt wurden. Zu einer Zeit, als die klassischen U-Boote längst keine Chance mehr hatten.

„Mein