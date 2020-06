Jungstörche sind gut im Futter

Ellwangen

In Ellwangen konnten, wie geplant, die drei Ellwanger Jungstörche auf dem Dach der Gewässerdirektion am Philipp-Jeningen-Platz durch den Weißstorchbetreuer Helmut Vaas und seinen „Praktikanten“ Peter Schneider aus Hinteruhlberg mit professionellem Einsatz der Drehleiter der Ellwanger Feuerwehr erfolgreich beringt werden. Peter Schneider hat bereits den notwendigen Beringerlehrgang an der Vogelwarte Radolfzell erfolgreich absolviert und benötigt zum Erwerb der Beringererlaubnis noch das Praktikum bei einem erfahrenen Beringer. Danach darf er in absehbarer Zeit auch selbständig die Weißstörche