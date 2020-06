Bald kommt der Hülener Super-Blitzer

Ortschaftsrat Welche aktuellen Punkte in Hülen anstehen und wer derzeit Ortsvorsteher ist.

Lauchheim-Hülen. Keine Sitzung des Ortschaftsrats Hülen ohne große Bürgerbeteiligung. Da taten die Verantwortlichen gut, in der jüngsten Sitzung anstelle ins ehemalige Rathaus in den Bürgersaal Alte Schule einzuladen. War es doch wegen Corona die erste öffentliche Sitzung in diesem Jahr und bei über 30 Interessierten galt es ordentlich Stühle zu rücken.

„Die Bürgerinnen und Bürger wollen eben wissen, was im Ort passiert“, freute sich der geschäftsführende Ortsvorsteher Josef Lindenmeier. Nach dem Ausscheiden des bisherigen Ortsvorstehers Andreas Walters tritt Lindenmeier vorübergehend an dessen Stelle. „Die Gemeindeordnung