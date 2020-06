FCH besiegt den HSV in letzter Sekunde

Der FC Heidenheim ist einen Sieg von der Relegation zur Fußball-Bundesliga entfernt. Die Elf von Cheftrainer Frank Schmidt besiegte am Sonntag den Hamburger SV in einem Schlussspurt, der an Spannung nicht mehr zu überbieten war, mit 2:1 in der fünften Minute der Nachspielzeit und hat den HSV damit auf Rang vier verdrängt. Am kommenden Sonntag geht’s zum bereits feststehenden Meister und Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Der Ex-Aalener Joel Pohjanpalo war es, der nur 20 Sekunden nach dem Wiederanpfiff den Hamburger Sportverein in der Voith-Arena mit dem Führungstreffer auf die vermeintliche Siegesstraße brachte. Bis dahin hatte es nämlich