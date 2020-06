Schaukel, Kletterturm und Balanciergerät

Betreuung Die Außenanlage der Kita am Kocherursprung wird gestaltet.

Aalen-Unterkochen. Mit der Gestaltung des Außenspielbereichs der Kindertagesstätte am Kocherursprung in Unterkochen haben sich die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt, Stadtentwicklung und Technik, kurz AUST, befasst. Wer die Arbeiten erledigt und zu welchem Preis.

An der Waldhäuser Straße in Unterkochen entsteht das Mehrgenerationenprojekt „Oberdorfer Hof“ mit 41 barrierefreien Seniorenwohnungen und einer viergruppigen Kita für 76 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Die Bauarbeiten der neuen städtischen „Kita am Kocherursprung“ kommen gut voran. Der zur Kita gehörende etwa 800 Quadratmeter große Außenspielbereich