Zimmerbergmühle nur im Kleinformat

Aalen. Wenn 200 Kinder über die Wiese toben, lachen, an Turnieren teilnehmen oder bei Geländespielen den Wald erkunden: Dann läuft das beliebte Zeltlager Zimmerbergmühle des Kreisjugendringes. Doch so, wie Kinder und Jugendliche das Ferienangebot kennen, kann es in diesem Jahr nicht stattfinden. „Leider müssen wir unsere Abschnitte 1 und 2 sowie das ‘Lager im Lager’ in diesem Jahr absagen“, heißt es dazu in einem Schreiben, das jetzt an Eltern verschickt wurde, die ihre Kinder für eines der Zeltlager angemeldet hatten. Grund ist die Corona-Pandemie. Denn laut einer Verordnung des Landes können zwar Jugendfreizeiten